В Баку курьеры похитили косметику на 1800 манатов и перепродали её

Задержаны курьеры, похитившие косметическую продукцию, которую должны были доставить по адресу.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, в Ясамальском районе столицы совершена кража. Потерпевший обратился в полицию, сообщив о хищении заказанных им косметологических средств на сумму 1800 манатов. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления А. Ализаде и З. Рустамзаде.

В ходе расследования выяснилось, что 50 коробок косметических принадлежностей, заказанных потерпевшим, были отправлены ему через службу доставки. Задержанные, осуществляя курьерские услуги от имени этой компании, похитили в пути часть посылок. В своих показаниях они признались, что продали украденные косметические средства.

Расследование продолжается.