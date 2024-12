Главы МИД Азербайджана и Сербии обсудили сотрудничество в ряде сфер

Вопросы политического, экономического, энергетического, гуманитарного сотрудничества, а также партнерства в области безопасности были обсуждены на встрече министров иностранных дел Азербайджана и Сербии Джейхуна Байрамова и Марко Джурича в Белграде.

Об этом сообщается на странице МИД АР в соцсети Х.

Обе стороны выразили удовлетворение взаимной поддержкой суверенитета и территориальной целостности, а также плодотворным сотрудничеством в рамках региональных и международных платформ.

Дж.Байрамов проинформировал своего коллегу о продолжающемся процессе установления мира и нормализации отношений с Арменией и остающихся вызовах перед мирной повесткой.

