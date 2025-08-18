 Зеленский о российской атаке на азербайджанскую нефтебазу: Это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Политика

Зеленский о российской атаке на азербайджанскую нефтебазу: Это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости - ВИДЕО

First News Media15:15 - Сегодня
Зеленский о российской атаке на азербайджанскую нефтебазу: Это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости - ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский дал оценку ночному удару российских вооруженных сил по украинской территории, в том числе, по нефтебазе Госнефтекомпании Азербайджана – SOCAR в Одесской области.

«Это был абсолютно показательный и циничный российский удар. Они знают, что сегодня в Вашингтоне встреча по прекращению войны», - написал Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

«Мы будем говорить о ключевых вещах с Президентом Трампом. Вместе с Украиной в разговоре примут участие лидеры Британии, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО.

Все хотят достойного мира и настоящей безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумщине, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре.

Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей. В результате удара дронами по Харькову на данный момент известно о семи погибших, самая младшая девочка - полтора года, и десятках пострадавших, среди которых есть и дети.

В Запорожье в результате ракетных ударов по городу известно о 20 пострадавших и трёх убитых людях. Мои соболезнования всем родным и близким погибших», - отметил Зеленский.

«Был и сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одессе, который принадлежит азербайджанской компании. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости», - подчеркнул он.

«Российская военная машина, несмотря ни на что, продолжает уничтожать жизнь. Путин демонстративно будет убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому мы так ждём помощи в прекращении убийств. Именно поэтому нужны надёжные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну нужно завершать. И услышать «стоп» должна именно Москва», - написал президент Украины.

Как сообщалось ранее, этой ночью российская армия нанесла очередной удар по нефтебазе SOCAR в Одесской области. Информируя 1news.az о подробностях атаки, наш источник подчеркнул, что речь идет о массированном ударе БПЛА типа «Шахед».

Это была серия прямых попаданий, после чего возник пожар. Повреждены несколько резервуаров, а также здание насосной станции, операторские и весовые, технические помещения, разрушено ограждение объекта. Общий объем хранения данной нефтебазы превышает 16 тыс кубометров. Размер ущерба устанавливается - назначена экспертиза. На объекте уже начаты срочные восстановительные работы, сообщил он.

Ранее, 8 августа, по этой же нефтебазе было запущено около 10 БПЛА, что повлекло частичное разрушение объекта. По данному факту возбуждено уголовное производство.

