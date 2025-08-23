Пациентка прокомментировала скандальное видео из операционной: Они меня опозорили. Я требую возмещения ущерба

В социальных сетях распространились кадры, на которых женщина запечатлена в обнаженном виде во время хирургического вмешательства. Инцидент, по словам пострадавшей, произошёл 15 июня в клинике UĞUR Estetik Mərkəzi 777, которая, как позже выяснилось, функционировала без лицензии.

В интервью телеканалу Xəzər TV пациентка заявила, что публикация данных видеокадров нанесла ей серьезный моральный и материальный ущерб. На момент съёмки женщина находилась под наркозом и не осознавала происходящего.

«Они меня опозорили. Сейчас я нахожусь за пределами Азербайджана, но как только вернусь -подам жалобу. Когда я увидела это видео, обратилась в клинику, но мне сказали: "куда хочешь, туда и жалуйся". Кадры были сняты во время операции, а сняла их лично руководитель клиники - Хаяла Исмайылова. Она опубликовала фрагмент из-за конфликта с Гюльбадой Абдуллаевой. Я требую возмещения ущерба», — заявила женщина.

Скандальные кадры появились в сети 19 августа. Сейчас пострадавшая готовит официальное обращение в соответствующие органы.

