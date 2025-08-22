Лукашенко: Я поздравил Трампа с мирным соглашением между Баку и Ереваном

Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом поздравил его с подписанием вашингтонских соглашений с Азербайджаном и Арменией.

Как передает телеграм-канал "Пул Первого", об этом белорусский лидер заявил в беседе с журналистами.

"Я его поздравил с Арменией и Азербайджаном. Все-таки это плюс большой, - отметил Лукашенко. - Я то знаю, что такое Зангезурский коридор. Он очень нужен был, чтобы связать [Нахчыван] с Азербайджаном... Противостоять этому никто не сможет. Это мирное соглашение. Они [США] помогут этот коридор построить через армянскую территорию. Будут две области… Азербайджан со своей областью (Нахчыван - ред.) связаны не только по воздуху. Он [Трамп] этого заслужил. И я его поздравил".

Напомним, что 8 августа в Вашингтоне состоялся трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и США. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян при посредничестве Дональда Трампа подписали совместную декларацию из 7 пунктов и парафировали Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.