В Баку 12-летний мальчик потерял селезенку после конфликта с приятелем

В Баку подросток с особенностями интеллектуального развития жестоко избил 12-летнего знакомого.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел на улице Самедзаде в жилом массиве Албалылыг в поселке Бузовна Хазарского района столицы.

Масуд Агаев (фамилия условная, 2008 г.р.) имеет задержку умственного развития, из-за чего предпочитал общаться с мальчиками младше себя. До 9-го класса Масуд воспитывался в интернате, после чего мать забрала его домой и разрешила общаться со сверстниками из их района.

Во дворе Масуд познакомился с мальчиком по имени Эльгюн, который был младше его, и между ними установились приятельские отношения. Однако ситуация резко изменилась, когда Масуд попросил других ребят - Анара и Хаяла - сходить в магазин, предложив им деньги за услугу. Когда мальчики собирались выполнить просьбу, Эльгюн остановил их словами: "Не ходите, он дурак, вырос в интернате".

Эти слова глубоко задели Масуда. В приступе ярости он ударил Эльгюна, сбив его с велосипеда, а затем продолжил избивать лежавшего на земле мальчика ногами.

В результате полученных травм Эльгюн был госпитализирован. Медицинское обследование выявило разрыв селезенки. Ребенку пришлось перенести экстренную операцию по удалению поврежденного органа.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, которое впоследствии передали в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Согласно приговору суда, М.Агаев был приговорен к 3 годам лишения свободы. Однако, учитывая состояние здоровья подростка и его возраст, суд применил статью 70 Уголовного кодекса Азербайджана и назначил условное наказание.