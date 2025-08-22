 Эрдоган высказался о значении Зангезурского коридора | 1news.az | Новости
Политика

Эрдоган высказался о значении Зангезурского коридора

First News Media21:20 - 22 / 08 / 2025
Железная дорога Карс-Ыгдыр-Дильуджу (граница с Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана) станет мощным стимулом для регионального сотрудничества и развития.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в послании Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к участникам церемонии начала строительства новой железной дороги, организованной 22 августа в восточной провинции Ыгдыр.

Турецкий лидер выразил уверенность в том, что новый транспортный проект окажет положительное влияние не только на Турцию, но и регион в целом.

В послании главы государства отмечается, что железная дорога от Карса до Нахчывана станет очередным важным звеном сообщения между Турцией и Азербайджаном. «Эта дорога сыграет важную роль моста на пути к развитию», - подчеркнул глава турецкого государства, напомнив, что объем средств, привлеченных под проект 224-километровой железной дороги до границы с Азербайджаном составляет 2,4 млрд евро.

В послании Президента акцентируется внимание на значимости железнодорожного сообщения по маршруту Зангезурского коридора, что станет толчком и для экспорта, производства и туризма в провинциях юго-востока Анатолии, а также в Средиземноморской полосе Турции.

В послании Эрдогана отмечается, что расширение железнодорожных сетей между Россией, Азербайджаном, Арменией и Турцией окажет очень позитивное влияние на региональную торговлю в целом.

