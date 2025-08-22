 Делегация Сената Румынии побывала в Ханкенди - ФОТО | 1news.az | Новости
Политика

First News Media21:40 - 22 / 08 / 2025
Генеральный план города Ханкенди находится на стадии утверждения. Главная задача, стоящая сегодня перед нами, - восстановление города.

В настоящее время в Ханкенди закладывается Парк Победы, восстанавливается Музей Победы, строятся административные здания, восстанавливаются жилые дома, реализуются новые инфраструктурные проекты. Обеспечение устойчивого заселения, восстановление инфраструктуры и экономики - одни из приоритетных направлений. Здесь созданы благоприятные условия для инвесторов. На сегодняшний день инвесторы вложили в этот район более 56 млн манатов. В начавших свою деятельность предпринимательских структурах трудоустроено около 2 тыс. 200 человек. К концу года, когда начнут функционировать и другие объекты, количество рабочих мест превысит 5 тысяч.

Как сообщили AЗЕРТАДЖ в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, эти мысли были озвучены сотрудниками Специального представительства Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах на встрече с делегацией во главе с членом Сената Румынии от области Марамуреш, членом межпарламентской группы румынско-азербайджанской дружбы, Кристианом Аугустином Никулеску Цигирласом, которая сегодня посетила Ханкенди.

Исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Тельман Керимли, который также проинформировал гостей о процессе заселения, сказал, что обеспечено переселение семей в город Ходжалы и Агдеринский район. На сегодняшний день в Ходжалы и Агдере проживает 770 семей. До конца года планируется переселить 800 семей.

Заместитель специального представителя Президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов рассказал о том, что Ханкенди будет формироваться как молодежный город. Было отмечено, что Карабахский университет будет представлять важное значение для обеспечения региона молодыми кадрами и превращения его в научный центр. В будущем может быть рассмотрено сотрудничество Карабахского университета с Техническим университетом области Марамуреш.

Член румынского Сената Аугустин Никулеску Цигирлас сообщил, что впервые посетил Ханкенди, рассказал о красоте Карабаха, его завораживающей природе, туристическом и промышленном потенциале, возможностях сотрудничества Ханкенди и области Марамуреш. Это и взаимная организация фольклорных, музыкальных, танцевальных и театральных фестивалей, проведение Дней культуры, символизирующих братские отношения, сотрудничество в сфере туризма, экономики, образования, общественной дипломатии.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Румынии Гудси Османов также отметил важность межрегионального сотрудничества для стран.

Гостям Ханкенди также были вручены различные подарки, символизирующие национальные атрибуты. Члены румынского парламента также ознакомились с проводимыми в городе Ханкенди восстановительно-строительными работами, посетили Карабахский университет, побывали в городе Шуша.

Делегация Сената Румынии побывала в Ханкенди - ФОТО

Все новости
