Президент: Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию, соединяя Восток с Западом, Север с Югом

Азербайджан, Туркменистан и Узбекистан занимают важную геостратегическую позицию, соединяя Восток с Западом, Север с Югом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан.

«Перед нашими странами открываются новые задачи и возможности в сфере транспортно-транзитного сотрудничества», - отметил глава государства.