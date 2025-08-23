В США на заводе в Луизиане произошел взрыв

Взрыв произошел на заводе по производству смазочных материалов для автомобильной промышленности Smitty's Supply в городе Роузленд (штат Луизиана). Проживающим близ предприятия людям предписано эвакуироваться.

Как передает ТАСС, об этом сообщает местное подразделение телеканала Fox News.

По его сведениям, местные власти объявили об обязательной эвакуации в радиусе одной мили (1,6 км) от завода. На кадрах, опубликованных телеканалом, видно, что с территории завода поднимается большой столб черного дыма.

На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших пока не приводится.