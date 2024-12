Президент Сербии принял главу МИД Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе своего рабочего визита в Белград был принят президентом Сербии Александром Вучичем.

На встрече обсуждался широкий круг тем, вытекающих из стратегического партнерства между Азербайджаном и Сербией в сферах экономики, энергетики, связи, гуманитарной области, а также вопросов региональной и международной безопасности.

Дж.Байрамов проинформировал президента Сербии о последних развитиях в области постконфликтного восстановления и мирных усилий в регионе.

