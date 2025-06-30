Петер Михалко осудил действия российских силовиков против азербайджанцев

Глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко назвал бесчеловечными действия российских силовиков против азербайджанцев в Екатеринбурге.

Cоответствующей публикацией он поделился в соцсети Х.

«Глубоко обеспокоен сообщениями о насилии, пытках и бесчеловечном обращении российских силовых структур с азербайджанцами в России, что привело в том числе к гибели людей. Мои мысли с жертвами и их семьями», - написал представитель ЕС.

Напомним, что утром 27 июня в Екатеринбурге сотрудники ФСБ России провели рейд в домах, принадлежащих азербайджанцам. В результате операции были убиты два человека и несколько других получили ранения. Погибшие — братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.