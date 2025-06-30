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Москва о протесте Баку: Кремль сожалеет, но оправдывает действия силовиков

First News Media14:46 - Сегодня
Москва о протесте Баку: Кремль сожалеет, но оправдывает действия силовиков

В Кремле сожалеют о решениях, принятых в Азербайджане в ответ на убийство и задержания азербайджанцев в Екатеринбурге.

«Мы искренне сожалеем в связи с такими принятыми решениями. Важно продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Пескова, действия российских силовиков являются «частью их профессиональной деятельности и не должны становиться поводом для жесткой реакции».

«Мы считаем, что все происходящее связано с работой правоохранительных органов, и это не может и не должно являться поводом для подобной реакции», — подчеркнул он.

Он также добавил, что разговора президента РФ Владимира Путина с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым в повестке дня нет.

«В настоящий момент в повестке дня такого разговора нет, но с другой стороны, если он потребуется, он состоится в самые сжатые сроки», - сказал Песков.

По его словам, Москва заинтересована в развитии добрых отношений с Баку.

«Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», - сказал Песков.

Отметим, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли.

Министерство иностранных дел Азербайджана 28 июня выступило с заявлением, потребовав провести расследование и привлечь к ответственности ответственных виновных этого недопустимого акта насилия.

Позднее в МИД был вызван временный поверенный в делах России, ему был выражен резкий протест в связи со случившимся.

В Азербайджане отменены все культурные мероприятия, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки и другие, запланированные к проведению российскими государственными и частными учреждениями.

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