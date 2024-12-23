Аль-Джулани: Санкции против Сирии необходимо снять

Введенные против Сирии санкции необходимо снять, заявил фактический лидер страны Ахмед аль-Шараа, больше известный как Абу Мухаммад аль-Джулани.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, лидер сирийских повстанцев, свергнувших режим Асада, отметил, что новое правительство сталкивается с серьезными проблемами, инфраструктура страны разрушена, а половина граждан Сирии проживает за границей.

В свою очередь, глава турецкого МИД поддержал аль-Джулани, подчеркнув, что все ранее введенные против Сирии санкции должны быть отменены в интересах восстановления страны.

«Международное сообщество, в частности, страны региона, должны мобилизоваться с тем чтобы Сирия снова встала на ноги, и чтобы миллионы перемещенных лиц вернулись в свою страну. Все санкции, наложенные на прежний режим в Сирии, должны быть как можно скорее отменены. Нужно, чтобы инвестиции, финансирование, инфраструктурные услуги, услуги здравоохранения и образования начали предоставляться как можно скорее. Реконструкцию Сирии необходимо срочно начинать, чтобы беженцы могли вернуться», - заявил Хакан Фидан.

Источник: Anadolu