Обновлена монета номиналом 3 гяпика – ФОТО

Центральный банк АР выпустил обновленную металлическую монету номиналом 3 гяпика.

В соответствии с аналогичными обновлениями металлических монет номиналом 1, 5, 10, 20 и 50 гяпиков, была проведена модернизация монеты номиналом 3 гяпика, сообщает 1news.az со ссылкой на Центральный банк АР.

Процесс производства и обновления монеты номиналом 3 гяпика был завершен в 2023 году, и она была выпущена в обращение Центральным банком АР с учетом существующих запасов и потребностей оборота.

На обратной стороне обновленной металлической монеты отображены новые элементы дизайна, такие как Герб Азербайджанской Республики, а также год выпуска монеты. Другие элементы дизайна и технические параметры обновленной монеты остались неизменными по сравнению с текущими монетами того же номинала, находящимися в обращении.

Подчеркивается, что обновленная монета номиналом 3 гяпика будет находиться в обороте параллельно с текущими монетами того же номинала.