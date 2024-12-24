Казахстан станет страной-партнером БРИКС

Казахстан с 1 января 2025 года официально станет партнером БРИКС.

Как сообщает Азертадж со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Ранее помощник Президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил о готовности девяти стран стать партнерами межгосударственного объединения БРИКС. Среди них Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Боливия, Индонезия, Куба, Малайзия, Таиланд и Уганда.

БРИКС — это международное объединение, в которое входят девять стран: Россия, Индия, Китай, Южная Африка, Бразилия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия.

Источник: Азертадж