Азербайджан может продлить безвизовый режим с Японией и сделать его взаимным

После съемок японского фильма приток японских туристов в Азербайджан увеличится. Мы видим, что они открывают для себя Азербайджан как весьма интересное направление. Мы ввели годичный безвизовый режим поездок и, конечно же, с нетерпением ожидаем его продления.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев во время специальной сессии на тему «Язык мира и борьба с дезинформацией», проходившей в рамках «Бакинской платформы диалога культуры и медиа».

«Безвизовый режим - это в некотором роде двустороннее движение, поскольку многие азербайджанцы также мечтают посетить Японию. Считаю, что соответствующие ведомства и министерства иностранных дел двух стран могли бы совместно проработать вопрос о введении полноценного безвизового режима, который упростил бы поездки туристов и способствовал развитию культурных связей между нашими странами», - подчеркнул Хикмет Гаджиев.