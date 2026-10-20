В Саудовской Аравии казнили супругов из Бангладеш за «непристойные действия» в мечети

В Саудовской Аравии приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух граждан Бангладеш — мужчины и женщины, состоявших в браке.

Их признали виновными в совершении «непристойных действий» на территории одной из мечетей в Мекке, сообщает Министерство внутренних дел королевства.

По информации СМИ, казненными являются Назрул Ислам Абдул Басир и Сити Ахтер. На родине у пары осталась восьмилетняя дочь.

Детали расследования и суровый приговор

По данным саудовского МВД, граждане Бангладеш были задержаны сотрудниками сил безопасности непосредственно на месте происшествия. После проведения расследования дело передали в суд, который назначил высшую меру наказания в рамках категории решений «тазир» (дискреционные наказания, назначаемые на усмотрение судьи). Приговор вступил в силу после прохождения всех судебных инстанций и подписания соответствующего королевского указа.

Официальные власти королевства объяснили суровость решения «тяжестью и серьезностью» проступка, который, по их заявлению, осквернил святость религиозного объекта. При этом в ведомстве не уточнили, о какой именно мечети идет речь, когда был совершен инцидент и в чем конкретно заключались нарушения.

Между тем в социальных сетях распространяется информация о том, что причиной ареста и последующей казни стала съемка короткого видео (рилс) для социальных сетей: супруги снимали на телефон, как они обнимались, смеялись и целовались в мечети.

Реакция Бангладеш: нота протеста и отсутствие уведомлений

Власти Бангладеш заявили, что саудовская сторона не уведомила их о вынесении и исполнении смертного приговора в отношении бангладешских граждан.

Представитель Министерства иностранных дел Бангладеш Шама Обайд сообщила, что Эр-Рияду уже направлен официальный запрос с требованием предоставить исчерпывающие разъяснения об обстоятельствах дела. Генеральное консульство Бангладеш в Джидде также подтвердило, что не получало никаких предварительных извещений о готовящейся казни.