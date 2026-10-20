 В Саудовской Аравии казнили супругов из Бангладеш за «непристойные действия» в мечети | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Саудовской Аравии казнили супругов из Бангладеш за «непристойные действия» в мечети

Редакция 1news09:58 - Сегодня
В Саудовской Аравии казнили супругов из Бангладеш за «непристойные действия» в мечети

В Саудовской Аравии приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух граждан Бангладеш — мужчины и женщины, состоявших в браке.

Их признали виновными в совершении «непристойных действий» на территории одной из мечетей в Мекке, сообщает Министерство внутренних дел королевства.

По информации СМИ, казненными являются Назрул Ислам Абдул Басир и Сити Ахтер. На родине у пары осталась восьмилетняя дочь.

Детали расследования и суровый приговор

По данным саудовского МВД, граждане Бангладеш были задержаны сотрудниками сил безопасности непосредственно на месте происшествия. После проведения расследования дело передали в суд, который назначил высшую меру наказания в рамках категории решений «тазир» (дискреционные наказания, назначаемые на усмотрение судьи). Приговор вступил в силу после прохождения всех судебных инстанций и подписания соответствующего королевского указа.

Официальные власти королевства объяснили суровость решения «тяжестью и серьезностью» проступка, который, по их заявлению, осквернил святость религиозного объекта. При этом в ведомстве не уточнили, о какой именно мечети идет речь, когда был совершен инцидент и в чем конкретно заключались нарушения.

Между тем в социальных сетях распространяется информация о том, что причиной ареста и последующей казни стала съемка короткого видео (рилс) для социальных сетей: супруги снимали на телефон, как они обнимались, смеялись и целовались в мечети.

Реакция Бангладеш: нота протеста и отсутствие уведомлений

Власти Бангладеш заявили, что саудовская сторона не уведомила их о вынесении и исполнении смертного приговора в отношении бангладешских граждан.

Представитель Министерства иностранных дел Бангладеш Шама Обайд сообщила, что Эр-Рияду уже направлен официальный запрос с требованием предоставить исчерпывающие разъяснения об обстоятельствах дела. Генеральное консульство Бангладеш в Джидде также подтвердило, что не получало никаких предварительных извещений о готовящейся казни.

Поделиться:
795

Актуально

Мнение

Поспешный шаг Анкары: почему иллюзия открытия армянской границы может обойтись ...

Мнение

«Dexit» по-новому: как АдГ хочет перекроить Евросоюз

Общество

В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой ...

Общество

Погода на среду: в Баку ожидается до 26 градусов тепла

В мире

В Лиссабоне полиция разогнала лагерь протестующих из-за жилищного кризиса

Премьер-министр Нидерландов и его партнер ожидают ребенка

Два судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе

Число жертв наводнения на северо-западе Турции увеличилось до 10

Выбор редактора

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Идентичность «Сабаха» против модели Каррика: разбор поражения на Олд Траффорд

Застой рынка недвижимости в Азербайджане: застройщики повышают цены на квартиры при отсутствии роста продаж - АНАЛИТИКА

Новости для вас

Мурат Боз оказался заблокирован вместе с сотнями людей в затопленной студии в Стамбуле - ВИДЕО

В Стамбуле ливни превратили улицы в реки: женщину унесло потоком воды - ФОТО - ВИДЕО

Число погибших при обрушении крыши школы в Пакистане возросло до 30 - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Папе Римскому провели операцию по удалению узла в легком - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Поспешный шаг Анкары: почему иллюзия открытия армянской границы может обойтись Турции слишком дорого

Сегодня, 15:00

Navai запретили въезд в Казахстан на пять лет?

Сегодня, 14:57

В Лиссабоне полиция разогнала лагерь протестующих из-за жилищного кризиса

Сегодня, 14:53

В Азербайджане планируют упростить трудоустройство иностранцев

Сегодня, 14:47

Премьер-министр Нидерландов и его партнер ожидают ребенка

Сегодня, 14:40

В Баку состоялось совещание по подготовке к зиме

Сегодня, 14:23

Два судна загорелись после подрыва на минах в Ормузском проливе

Сегодня, 14:20

Число жертв наводнения на северо-западе Турции увеличилось до 10

Сегодня, 14:02

«Dexit» по-новому: как АдГ хочет перекроить Евросоюз

Сегодня, 13:58

Гражданин Пакистана пытался незаконно попасть из Азербайджана в РФ

Сегодня, 13:42

В Ашхабаде состоялась трехсторонняя встреча Лейлы Алиевой, Огулджахан Атабаевой и Саиды Мирзиёевой

Сегодня, 13:35

Погода на среду: в Баку ожидается до 26 градусов тепла

Сегодня, 13:30

Дочь Рашида Бейбутова заявила, что певца пытали после разговора с Горбачевым

Сегодня, 13:25

Генконсульство Азербайджана в Стамбуле взято под усиленную охрану - ВИДЕО

Сегодня, 13:07

TƏBİB о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в Билясуваре - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:55

AQTA проверило ресторан «Çıraq Palace» после сообщений в соцсетях о подаче непригодного мяса гостям - ВИДЕО

Сегодня, 12:45

В Азербайджане ужесточается ответственность военнослужащих, вводится альтернативное наказание

Сегодня, 12:37

Navai выдворили из Казахстана - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:34

В Азербайджане смартфоны также будут считаться POS-терминалами

Сегодня, 12:32

«Europa delenda est»: итальянский политолог рассказал 1news.az о причинах бунта во Франции и кризисе Запада

Сегодня, 12:30
Все новости
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

За каждой победой стоят люди. Те, кто поднялся и пошел защищать Родину, те, кто не вернулся с поля боя и29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55