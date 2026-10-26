«Эра Биби» подходит к концу? Гуревич специально для 1news.az о выборах в Израиле

Парламентские выборы в Израиле 27 октября могут стать переломным моментом для страны. По данным предвыборных опросов, блок действующего премьер-министра Биньямина Нетаньяху рискует уступить оппозиции, однако ни один из лагерей пока не располагает очевидным большинством в Кнессете. Главным претендентом на смену нынешнему главе правительства считается бывший начальник Генштаба Гади Айзенкот, возглавляющий партию «Яшар».

О том, кто имеет больше шансов на победу, почему исход голосования будет зависеть от коалиционных переговоров и какую роль в них могут сыграть арабские партии, в комментарии 1news.az рассказал политтехнолог, почетный посол Всемирного еврейского агентства «Сохнут» в Азербайджане Роман Гуревич, имеющий опыт организации муниципальных и общенациональных выборов в Израиле и работы с ведущими израильскими политиками.

По словам эксперта, нынешние расклады скорее свидетельствуют не в пользу Нетаньяху. Если сравнивать кандидатов в премьер-министры непосредственно, Гади Айзенкот заметно опережает действующего главу правительства по уровню поддержки.

«Согласно опросам, в прямом сравнении кандидатов на пост премьер-министра большинство израильтян предпочитают Гади Айзенкота, лидера партии „Яшар“, Биньямину Нетаньяху. При этом разрыв между ними достаточно существенный. Если же сопоставить Нетаньяху с Нафтали Беннетом, то преимущество также оказывается на стороне последнего, однако разница в поддержке заметно меньше, чем в случае с Айзенкотом», — отметил Гуревич в комментарии 1news.az.

При этом эксперт подчеркнул, что израильская избирательная система устроена иначе, чем может показаться на первый взгляд: граждане голосуют за партийные списки, а не напрямую за кандидата в премьер-министры. После выборов президент страны проводит консультации с представителями партий и поручает формирование правительства политику, который, по его оценке, имеет наибольшие шансы заручиться поддержкой парламентского большинства.

«На данный момент сохранение власти Нетаньяху кажется маловероятным. Блок его сторонников имеет примерно 50 мандатов, тогда как блок противников Нетаньяху во главе с Гади Айзенкотом — 55–56. В Кнессете 120 депутатов, и еще около 14 мандатов, по разным опросам, могут получить арабские партии.

Таким образом, если результаты голосования будут соответствовать опросам, ни один из основных блоков не сможет самостоятельно сформировать правительство. Поддержка арабских партий может оказаться решающей.

Если ни одному из кандидатов не удастся сформировать правительство, Израиль может столкнуться с очередными выборами. До формирования нового кабинета действующее правительство продолжит исполнять свои обязанности.

Для Нетаньяху это означает возможность остаться на посту даже в случае неудачного для его блока голосования — по крайней мере до формирования нового правительства. Если же политический тупик затянется, страна рискует вновь оказаться в цикле выборов и затяжных коалиционных переговоров. На мой взгляд, именно такой сценарий остаётся одним из возможных способов для Нетаньяху удержаться у власти», — пояснил политтехнолог.

Арабские партии могут стать решающим фактором

По мнению Гуревича, именно арабские партии способны сыграть определяющую роль в переговорах после выборов. Хотя ведущие еврейские политические силы публично ограничивают возможности сотрудничества с ними, это не исключает переговоров и поддержки будущего правительства со стороны арабских депутатов.

«После событий 7 октября 2023 года тема сотрудничества с арабскими партиями стала особенно чувствительной для израильского общества. Политики, выступающие против такого сотрудничества, апеллируют к травме, пережитой страной после нападения ХАМАС и последовавших за ним войн. Однако предвыборная риторика и реальные политические действия — не всегда одно и то же. Я уверен, что после выборов начнутся переговоры, в том числе с участием тех политиков, которые сегодня категорически исключают подобный сценарий. Не исключаю, что определённые контакты ведутся уже сейчас.

Это касается не только оппозиционного лагеря, но и самого Биньямина Нетаньяху, который в прошлом пытался заручиться поддержкой лидеров арабских партий. Поэтому публичные заявления политиков не всегда отражают реальные возможности политических договорённостей.

Важное отличие нынешней ситуации заключается в том, что арабские партии заявили о готовности поддержать формирование правительства, выступающего против Нетаньяху. Речь не обязательно идёт об их вхождении в правящую коалицию: возможен вариант правительства меньшинства, которое получит внешнюю поддержку арабских депутатов.

В Израиле выборы уже давно превратились в борьбу не столько отдельных партий, сколько политических блоков. Решающее значение имеет не то, какая партия получила больше мандатов, а то, какой лагерь способен объединить вокруг себя парламентское большинство. Это наглядно проявилось в 2009 году, когда партия „Кадима“ получила больше мест, чем „Ликуд“ Нетаньяху, однако именно Нетаньяху удалось сформировать правительство благодаря поддержке союзников.

Если нынешние опросы отразят реальные результаты голосования, ни один из основных блоков, вероятно, не сможет сформировать правительство без поддержки арабских партий — в той или иной форме. Однако к опросам следует относиться осторожно. Как говорил Шимон Перес, „опросы — как духи: нюхать приятно, но пить их не надо“.

И, наконец, важно помнить: арабские партии представляют арабских граждан Израиля, которые обладают такими же гражданскими правами, как и остальные жители страны», — подчеркнул эксперт.

Выборы станут оценкой политического курса Нетаньяху

Одним из главных вопросов кампании остается ответственность политического руководства за нападение ХАМАС 7 октября 2023 года, после которого Израиль оказался втянут в продолжительные военные конфликты. Оппозиция выступает за независимое расследование произошедшего, тогда как Нетаньяху не признает личной ответственности за провал системы безопасности.

Гуревич считает, что окончательную оценку ответственности всех должностных лиц должна дать государственная комиссия по расследованию. При этом он обратил внимание на то, что руководители ключевых силовых структур, занимавшие свои посты во время нападения, признали ответственность и ушли в отставку, в отличие от политического руководства страны.

«Эти выборы, на мой взгляд, будут оценкой того, готов ли Израиль продолжать идти тем путем, которым его ведет правительство Нетаньяху, или же израильтяне проголосуют за другой путь», — отметил политтехнолог.

Дополнительным фактором кампании стала открытая поддержка Нетаньяху со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер вновь призвал израильтян голосовать за действующего премьера, напомнив о совместных военных операциях против Ирана.

Однако, по мнению Гуревича, заявления Трампа вряд ли существенно изменят настроения избирателей.

«Те, кто за Нетаньяху, они и будут за Нетаньяху. Те, кто против, даже если инопланетяне прилетят и порекомендуют, они все равно будут против», — сказал эксперт.

Эксперт также обратил внимание на заявление президента Израиля Ицхака Герцога, который подчеркнул, что поддержка Биньямина Нетаньяху со стороны Дональда Трампа не повлияет на его решение о том, кому поручить формирование правительства после выборов. По словам Гуревича, Герцог намерен руководствоваться установленными законом процедурами и оценивать, какой политик сможет заручиться поддержкой парламентского большинства, независимо от внешнего давления.

При этом Гуревич считает, что американская поддержка все же усиливает позиции израильского премьера, хотя ее влияние на конечный результат голосования будет ограниченным.

Изменится ли политика Израиля при новом правительстве?

Даже возможная смена власти, считает Гуревич, не приведет к пересмотру фундаментальных принципов национальной безопасности Израиля. Отношение к угрозам со стороны Ирана, ХАМАС и «Хезболлы» останется одним из ключевых приоритетов любого будущего кабинета.

«Есть принципы безопасности страны, которые не зависят от того, кто стоит у власти. Если Иран заявляет о том, что хочет уничтожить Израиль, Израиль защищается. Если “Хезболла” обстреливает ракетами северные города Израиля, Израиль защищается», — подчеркнул Гуревич.

Вместе с тем эксперт выразил надежду, что смена политического руководства позволит Израилю выйти из череды затяжных военных конфликтов и перейти к поиску долгосрочных политических решений.

«Армия может добиться блестящей военной победы. Но стратегическое решение принимают политики. Необходимо определить цель, добиться ее и построить мир, в котором мы сможем мирно сосуществовать с другими странами. Я очень надеюсь, что бесконечные войны закончатся», — заключил Гуревич.

Таким образом, исход выборов будет определяться не только популярностью Нетаньяху и его соперников, но и способностью политических лагерей договориться после подсчета голосов. Даже если оппозиция получит преимущество, это еще не гарантирует смену правительства: решающими станут коалиционные переговоры, позиция арабских партий и готовность политиков преодолеть публично обозначенные противоречия.