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Трамп назвал Сомали «возможно, худшей страной в мире»

Редакция 1news17:20 - Сегодня
Трамп назвал Сомали «возможно, худшей страной в мире»

Президент США Дональд Трамп назвал Сомали «возможно, худшей страной в мире», заявив, что там убивают людей, захватывают суда и отсутствует правительство.

Соответствующее заявление американский лидер сделал, комментируя ситуацию с политиком сомалийского происхождения Ильхан Омар.

«Знаете, она родом из Сомали — возможно, самой худшей страны в мире. Там нет правительства, там вообще ничего нет. Единственное, чем они занимаются, — это убийство людей. Они убивают людей. Они нападают на суда. <...> У них нет полиции. Они просто бегают и стреляют друг в друга», — заявил Трамп 25 октября во время выступления перед сторонниками Республиканской партии в штате Мичиган в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США. Трансляцию опубликовал телеканал Fox Business.

Ранее Трамп заявил, что член Палаты представителей Конгресса Ильхан Омар (демократка, от штата Миннесота) должна подать в отставку и уйти из Конгресса, поскольку давала присягу не под своей настоящей фамилией. По словам Трампа, настоящее имя конгрессвумен — Ильхан Нур Саид Элми.

Белый дом подтвердил, что Минюст США проводит расследование в отношении Омар. Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что целью разбирательства является «сбор доказательств в пользу того, чтобы лишить ее гражданства и впоследствии депортировать». Законодатель обвинила администрацию Трампа в попытках запугивания политических оппонентов.

Источник: ТАСС

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