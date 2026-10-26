Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии
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Палата представителей (нижняя палата парламента) Египта одобрила решение о военной помощи Саудовской Аравии.
Об этом сообщил государственный телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".
По его данным, речь идет о "поддержке в вопросах обороны". Иные детали пока не приводятся.
Согласно статье 152 Конституции Египта, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил страны в зарубежные миссии обсуждают Совет национальной обороны страны и Палата представителей.
Египетский Совет нацобороны одобрил помощь Саудовской Аравии 18 октября.
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