Парламент Египта одобрил оказание военной помощи Саудовской Аравии

Палата представителей (нижняя палата парламента) Египта одобрила решение о военной помощи Саудовской Аравии.

Об этом сообщил государственный телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По его данным, речь идет о "поддержке в вопросах обороны". Иные детали пока не приводятся.

Согласно статье 152 Конституции Египта, вопрос объявления войны и отправки вооруженных сил страны в зарубежные миссии обсуждают Совет национальной обороны страны и Палата представителей.

Египетский Совет нацобороны одобрил помощь Саудовской Аравии 18 октября.