Ильхам Алиев возвращается в Азербайджан из России после крушения самолета в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета в казахстанском Актау, сообщил РИА Новости официальный азербайджанский источник.

«В связи с трагедией президент Азербайджана возвращается в Баку», - сказал собеседник агентства.

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По предварительным данным СМИ, причиной стало столкновение судна со стаей птиц. На борту, предварительно, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.