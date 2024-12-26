Лавров: Украине нужно провести выборы

Украине нужно провести выборы, если она хочет легитимного президента, а пока легитимностью в стране обладает только Верховная Рада.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

«Относительно легитимности нынешней, так называемой, украинской власти президент [России Владимир Путин] на прямой линии очень четко сказал, что украинцы должны с этим сами разобраться, чтобы привести положение дел в Киеве в соответствие с украинской Конституцией. Для этого, конечно, нужно, если они хотят, чтобы у них президент был легитимный, выборы провести. А пока согласно Конституции, как Путин разъяснил, легитимностью обладает только Верховная рада и соответственно ее председатель», - сказал глава МИД РФ.

Источник: ТАСС