Госдеп США о катастрофе самолета авиакомпании AZAL

Госдепартамент США выразил соболезнования в связи с жертвами крушения самолета авиакомпании AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный.

Соответствующую публикацию сделал на своей странице в социальной сети Х официальный представитель американского Госдепа Мэтью Миллер.

«Мы глубоко опечалены известием о катастрофе самолета авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» в Казахстане. Наши мысли и молитвы с семьями погибших, мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Мы готовы оказать помощь властям Казахстана и Азербайджана», - говорится в публикации американского дипломата.

We are deeply saddened to hear the news of the Azerbaijan Airlines accident in Kazakhstan. Our thoughts and prayers are with the families of the victims, and we wish a speedy recovery to those injured. We stand ready to assist authorities in Kazakhstan and Azerbaijan. — Matthew Miller (@StateDeptSpox) December 26, 2024