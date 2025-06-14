Путин и Трамп поговорили уже третий раз за месяц

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сегодня провели уже третий телефонный разговор за последний месяц и пятый с начала года.

Одной из главных тем стало обострение между Израилем и Ираном. Также речь шла о двусторонних отношениях, об Украине. Путин поздравил Трампа с днем рождения - американскому лидеру сегодня исполнилось 79 лет.

Предыдущие телефонные разговоры состоялись 19 мая и 4 июня - вскоре после раундов прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.