Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.

Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков по итогам нового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

"Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные последующие усилия", - сообщил Ушаков.

Источник: ТАСС