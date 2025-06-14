Путин сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном
Президент РФ Владимир Путин сообщил о готовности РФ осуществлять посредничество между Израилем и Ираном.
Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков по итогам нового телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.
"Подчеркнута важность предотвратить разрастание конфликта и готовность российской стороны осуществить возможные последующие усилия", - сообщил Ушаков.
Источник: ТАСС
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