Путин провел телефонный разговор с Трампом
Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор.
Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом", - сказал представитель Кремля.
Длительность телефонного разговора лидеров РФ И США составила 50 минут
"Разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным", - сказал Ушаков.
Источник: ТАСС
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