Путин провел телефонный разговор с Трампом

Лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор.

Об этом журналистам сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

"Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом", - сказал представитель Кремля.

Длительность телефонного разговора лидеров РФ И США составила 50 минут

"Разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным", - сказал Ушаков.

Источник: ТАСС