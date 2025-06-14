Полиция в Баку изъяла около 6 кг наркотиков и 300 психотропных таблеток

Сотрудники управления полиции Насиминского района задержали подозреваемых в продаже таблеток экстази - ранее судимых Муртазу Гасанова, Баба Джафарова и Газанфара Ибрагимова.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

Согласно информации, у Гасанова и Джафарова было изъято около 6 кг героина, марихуаны, метамфетамина, у Газанфара Ибрагимова обнаружено 266 таблеток психотропного препарата прегабалин, 37 таблеток и около 200 граммов экстази в виде порошка.

Они заявили, что были вовлечены в наркокурьерство гражданами Ирана, личности которых устанавливаются следствием, и планировали доставлять наркотические средства по разным адресам.

По фактам возбуждены уголовные дела, проводятся расследования.

Продолжаются операции по выявлению и привлечению к ответственности других членов наркосети, в которую входили М.Гасанов, Б.Джафаров и Г.Ибрагимов.

Отметим, что с начала текущего года в ходе мероприятий, проведенных в Насиминском районе, из незаконного оборота изъято 47 кг наркотических средств.