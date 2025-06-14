В Азербайджане задержана крупная партия марихуаны, спрятанная в арбузах - ФОТО

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Таможенного управления Астары, была пресечена попытка провоза крупной партии наркотиков транзитом через территорию Азербайджана.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

По информации ведомства, грузовой автомобиль, следовавший из Ирана в Россию с партией «свежих арбузов», был остановлен для досмотра на таможне. В ходе рентгеновского контроля сотрудники зафиксировали подозрительные изображения внутри груза.

Дополнительная проверка с привлечением служебной собаки подтвердила наличие запрещённых веществ: собака среагировала на 16 палет. При вскрытии под арбузами были обнаружены 64 тщательно упакованных свёртка с марихуаной общим весом 207 килограммов 620 граммов.

Контрабандный груз был изъят. По факту начато расследование, ведутся необходимые следственные действия.