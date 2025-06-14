 В Азербайджане задержана крупная партия марихуаны, спрятанная в арбузах - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

В Азербайджане задержана крупная партия марихуаны, спрятанная в арбузах - ФОТО

First News Media17:15 - Сегодня
В Азербайджане задержана крупная партия марихуаны, спрятанная в арбузах - ФОТО

В результате оперативных мероприятий, проведённых сотрудниками Таможенного управления Астары, была пресечена попытка провоза крупной партии наркотиков транзитом через территорию Азербайджана.

Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.

По информации ведомства, грузовой автомобиль, следовавший из Ирана в Россию с партией «свежих арбузов», был остановлен для досмотра на таможне. В ходе рентгеновского контроля сотрудники зафиксировали подозрительные изображения внутри груза.

Дополнительная проверка с привлечением служебной собаки подтвердила наличие запрещённых веществ: собака среагировала на 16 палет. При вскрытии под арбузами были обнаружены 64 тщательно упакованных свёртка с марихуаной общим весом 207 килограммов 620 граммов.

Контрабандный груз был изъят. По факту начато расследование, ведутся необходимые следственные действия.

Поделиться:
286

Актуально

Политика

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную напряженность

Политика

Хикмет Гаджиев: Зеленый коридор – новый этап в обеспечении Азербайджаном ...

Общество

AZAL увеличивает частоту рейсов по ряду направлений

Политика

Помощник Президента Азербайджана: Первый серьезный шаг Армения должна ...

Общество

AZAL увеличивает частоту рейсов по ряду направлений

В Баку семилетний ребенок погиб после падения с восьмого этажа

В Лянкяране подросток утонул в море

Полиция в Баку изъяла около 6 кг наркотиков и 300 психотропных таблеток

Выбор редактора

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

Новости для вас

Сколько дней будут нерабочими в связи с Днем нацспасения в Азербайджане?

20-летняя студентка скончалась не от отравления арбузом: Официальная реакция - ОБНОВЛЕНО

Space TV получил предупреждение из-за мультфильма «Маша и Медведь»

Впервые для Азербайджана: открыт доступ к самому здоровому дому в мире - EYWA в Дубае - ФОТО - ВИДЕО

Последние новости

Хикмет Гаджиев: Зеленый коридор – новый этап в обеспечении Азербайджаном энергетической связности Востока и Запада

Сегодня, 18:40

AZAL увеличивает частоту рейсов по ряду направлений

Сегодня, 18:25

В Баку семилетний ребенок погиб после падения с восьмого этажа

Сегодня, 18:15

США готовы защищать своих граждан и военные базы на Ближнем Востоке

Сегодня, 18:00

В Лянкяране подросток утонул в море

Сегодня, 17:45

Полиция в Баку изъяла около 6 кг наркотиков и 300 психотропных таблеток

Сегодня, 17:30

В Азербайджане задержана крупная партия марихуаны, спрятанная в арбузах - ФОТО

Сегодня, 17:15

Помощник Президента Азербайджана: Первый серьезный шаг Армения должна предпринять в направлении Зангезурского коридора

Сегодня, 17:00

Кочарян подал в суд на Пашиняна и Симоняна

Сегодня, 16:50

МАГАТЭ сообщило о серии атак на ядерные объекты Ирана в Исфахане

Сегодня, 16:45

Хакан Фидан обсудил с главами МИД Азербайджана и Египта ситуацию в регионе

Сегодня, 16:40

Авиарегулятор Индии приказал проверить все Boeing 787 компании Air India

Сегодня, 16:30

Иран рассматривает возможность закрытия Ормузского пролива

Сегодня, 16:20

Азербайджан ожидает конкретных шагов от Армении по Зангезурскому коридору

Сегодня, 16:15

Хикмет Гаджиев: Неясно, чего хочет Европейский Союз

Сегодня, 16:10

Дом посла Дании в Израиле попал под удар иранской ракеты

Сегодня, 16:00

Зеленский: Новая волна конфликта между Ираном и Израилем создает дополнительные риски для Украины

Сегодня, 15:55

AZAL отменил рейсы из Баку по ряду направлений

Сегодня, 15:50

Россия передала Украине еще 1200 тел погибших военных

Сегодня, 15:45

Главы МИД Азербайджана и Ирана обсудили региональную напряженность

Сегодня, 15:40
Все новости
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В этом году Азербайджан на международном конкурсе «Евровидение» представляла группа Mamagama – музыкальный коллектив, появившийся на сцене относительно недавно, но30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36