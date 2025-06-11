Делегация под руководством министра оборонной промышленности находится с визитом в Индонезии - ФОТО

11 июня в столице Индонезии Джакарте начала свою работу отложенная с прошлого года выставка Indo Defence 2024. В мероприятии принимает участие делегация во главе с министром оборонной промышленности Азербайджанской Республики Вугаром Мустафаевым.

Как сообщили в ведомстве, параллельно с проводимой раз в два года Indo Defence 2024, одним из крупнейших мероприятий оборонной промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, открылись также выставки Indo Aerospace, Indo Marine и Indo Security.

Присутствовавший на церемонии открытия мероприятия министр оборонной промышленности В.Мустафаев затем посетил стенды различных компаний.

В рамках выставки министр встретился с председателем Комитета оборонной промышленности Администрации Президента Турецкой Республики Халуком Гёргюном, заместителем министра национальной обороны Шуаем Алпаем, а также руководителями турецких компаний HAVELSAN, Turkish Aerospace, Roketsan, китайских CPMIEC, NORINCO, а также EDGE Group Объединенных Арабских Эмиратов. На встречах обсуждались перспективы расширения сотрудничества со структурами оборонной промышленности Азербайджана и развития связей в военно-технической сфере, состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что на международном мероприятии, организованном в выставочной зоне Jakarta International Expo, демонстрируется широкий спектр технологических инноваций в области сухопутных войск, морских и воздушных сил, кибербезопасности, беспилотных систем и технологий безопасности.

Выставка завершится 14 июня.