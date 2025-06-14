Хакан Фидан обсудил с главами МИД Азербайджана и Египта ситуацию в регионе

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил с коллегами из Азербайджана и Египта ситуацию вокруг конфликта Израиля и Ирана.

Об этом ТАСС сообщил источник в МИД Турции.

"Глава МИД Турции Хакан Фидан провел 14 июня телефонные переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Египта Бадром Абдель Аты. В ходе переговоров обсуждались израильское нападение на Иран и другие региональные вопросы", - сообщил источник.