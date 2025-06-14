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На берегу Каспия состоялось открытие Международного конгресса Viva La Vida Longevity Camp 2025 - ФОТО

First News Media20:40 - Сегодня
На берегу Каспия состоялось открытие Международного конгресса Viva La Vida Longevity Camp 2025 - ФОТО

Официальное открытие Международного конгресса Viva La Vida Longevity Camp 2025 прошло 14 июня в курортном комплексе Sea Breeze.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, это уникальное событие в сфере долголетия, которое продлится до 21 июня, по словам организаторов, продемонстрирует слияние науки и гармонии. Проект Viva La Vida Longevity Camp реализован под кураторством вдохновительниц и основателей — Хаджар Джафаровой и Илоны Ансоне.

Их миссия — создать сообщество осознанного долголетия на побережье Каспийского моря — новую голубую зону на карте мира.

Старт конгресса ознаменовался торжественным открытием нового wellness-пространства CaspiMayr Retreat Beach Resort, символическую красную ленточку перерезал предприниматель и музыкант Эмин Агаларов.

На открытии также присутствовал Рэган Хиллер — международный коуч по манифестации долголетия.

Их участие стало своеобразным символом синергии науки, искусства и жизненной энергии. Гости ознакомились с созданными условиями на территории, где в эти дни и будет проходить знаковое событие, олицетворившее рождение новой эпохи в области заботы о человеке, где наука, искусство и духовность объединяются для создания новой философии долголетия.

Конгресс Viva La Vida Longevity Camp — это международная платформа, объединяющая ведущих врачей, ученых, специалистов по регенерации, биохакингу, гормональной терапии и психоэмоциональному долголетию.

В рамках недели запланированы: лекции и мастер-классы от мировых экспертов, персональные консультации, энергетические и телесные практики, этноконцерты, арт-терапия, йога и медитации на свежем воздухе.

Одним из ключевых пространств станет инновационная экспозона, где свои новейшие разработки в области антивозрастной медицины, клеточной терапии, генетики и аппаратной косметологии представят бренды мирового уровня.

CaspiMayr с сегодняшнего дня стал новой точкой притяжения на карте мирового wellness-туризма. Это первый в Азербайджане ретрит, работающий по австрийской методике F.X. Mayr-Medicine, признанной во всем мире.

Курорт предлагает персонализированные программы детокса, восстановления, снятия стресса и продления молодости, сочетая медицинские протоколы с глубокой работой над телом и сознанием.

CaspiMayr Retreat — это не просто место отдыха, а целостная экосистема обновления, где забота о теле, разуме и душе становится образом жизни.

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