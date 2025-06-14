В Баку семилетний ребенок погиб после падения с восьмого этажа

В Баку ребенок погиб после падения с высоты.

Как передает Oxu.az, трагедия произошла в одном из жилых комплексов, расположенном на улице Балаами Дадашова в Наримановском районе.

Согласно информации, ребенок (2018 г.р.), проживавший в этом здании, выпал из окна кухни квартиры, находящейся на 8-м этаже многоэтажного дома. Несмотря на оперативную доставку пострадавшего в медицинское учреждение с полученными травмами, врачам не удалось спасти жизнь ребенка.

По факту ведется расследование.