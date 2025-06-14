США готовы защищать своих граждан и военные базы на Ближнем Востоке

Соединенные Штаты надеются, что Иран будет придерживаться пути переговоров для урегулирования эскалации на Ближнем Востоке.

Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Мы начеку. Мы готовы к решительным ответным действиям, в то время как президент продолжает говорить Ирану:

"У вас есть шанс на мир". Это действительно так, [шанс] включает в себя различные аспекты того, что обсуждалось.

Иран знает об этом, они знают, что могут вернуться. Сейчас они принимают свои собственные решения. Мы надеемся, что они выберут вариант переговоров", - подчеркнул он.

Военные базы США

США готовы обеспечить безопасность своих граждан и военных баз на Ближнем Востоке, заявил Хегсет.

"Мы располагаем всеми необходимыми средствами для защиты наших граждан, наших баз, наших интересов", - сказал он. "Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру", - добавил он. Глава Пентагона также предостерег Иран от каких-либо действий против США.