В провинции Восточный Азербайджан при ударах Израиля погибли 30 военных

По меньшей мере 30 военнослужащих и один сотрудник Организации Красного Полумесяца Ирана погибли в провинции Восточный Азербайджан после начавшихся в пятницу израильских ударов.

Об этом сообщил губернатор провинции.

"В результате агрессии сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) против этой провинции, начавшейся в пятницу утром, 30 военнослужащих и 1 член Красного Полумесяца погибли, защищая родину, а 55 человек получили ранения", - приводит его слова агентство ISNA.

Источник: ТАСС