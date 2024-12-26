Опознаны тела 10 погибших при крушении самолета в Актау

Тела 10 погибших при крушении пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане были опознаны.

Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает МЧС республики.

«На данный момент 10 трупов опознаны. Азербайджан четыре, Россия три, Казахстан три», —сообщает ведомство.

25 декабря принадлежащий авиакомпании AZAL пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение вблизи города Актау.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, всего 67 человек. По предварительной информации, выжили 32 человека. Среди них есть те, кто находится в тяжелом состоянии.

В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева создана Государственная комиссия для расследования причин крушения самолета под председательством премьер-министра Али Асадова.