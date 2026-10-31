Иран направил делегацию в Катар для обсуждения предложений США

Иран изучает американские предложения, переданные в послании вице-президента США Джей Ди Вэнса, и направил делегацию в Катар для прояснения деталей возможных договоренностей.



Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.



Как утверждает телеканал, инициативы Вэнса находят позитивный отклик в Тегеране, а на переговорах царит «позитивная атмосфера», что дает надежду на прорыв в ближайшее время. Отмечается, что послание содержит лишь общие принципы, а не готовый план. Для обсуждения предложений, касающихся иранской ядерной программы, власти исламской республики сформировали специальные комитеты.



По данным источников Al Arabiya, Иран требует предоставить гарантии полного и окончательного прекращения войны в обмен на открытие Ормузского пролива. Тегеран настаивает на остановке боевых действий до начала официальных переговоров. Контакты с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсеном Резаи и посредниками осуществляются напрямую.



В Дохе иранская делегация работает над согласованием дорожной карты совместно с катарской стороной. Ожидается, что в случае успешной выработки этого документа и достижения прогресса на переговорах с Ираном Катар посетит американская делегация.

Источник: ТАСС