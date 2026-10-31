С завтрашнего дня в Турции вводят жесткие ограничения в соцсетях для подростков

В Турции пользователи младше 15 лет не смогут создавать аккаунты в социальных сетях.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на TRT Haber.

Согласно новым правилам Управления кибербезопасности при администрации президента страны, с 1 ноября подтверждение возраста станет обязательным условием для регистрации аккаунтов.

Для пользователей от 15 до 18 лет платформы должны будут предусмотреть специальный режим с дополнительными мерами безопасности и защиты персональных данных. Владельцам уже действующих аккаунтов необходимо будет подтвердить возраст до 31 марта 2027 года.

Подтверждать возраст пользователей будут с помощью специального идентификатора через государственную платформу электронных услуг e-Devlet.

Социальным сетям также запретят рекомендовать подросткам другие аккаунты на основе собранной о них информации, а также предлагать их профили другим пользователям. Кроме того, платформам нельзя будет синхронизировать детские аккаунты с телефонными и электронными адресными книгами, списками контактов, друзей и подписок в других приложениях.