В Лянкяране задержан носивший при себе игрушечное оружие мужчина - ВИДЕО

Установлена личность мужчины, выдававшего себя за сотрудника правоохранительных органов в Лянкяране.

Как сообщает 1news.az, в результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий был задержан С.Дадашзаде.

В ходе расследования выяснилось, что предмет, который мужчина носил при себе и который внешне напоминал оружие, оказался игрушечным. Кроме того, установлено, что он никогда не работал ни в одном из правоохранительных органов.

В отношении задержанного принимаются предусмотренные законом меры.