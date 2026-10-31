В Азербайджане зафиксированы массовые взломы аккаунтов пользователей Apple

Национальное агентство по кибербезопасности вынесло предупреждение пользователям продукции компании Apple в связи с обнаруженной уязвимостью в системе безопасности.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на агентство, выявленная брешь в определенных версиях операционных систем iOS, iPadOS и macOS позволяет киберпреступникам получать доступ к устройствам граждан.

В настоящее время злоумышленники совершают звонки с иностранных номеров, а также рассылают вредоносные файлы через мессенджеры WhatsApp и Telegram. Открытие таких файлов на устройствах, где не установлены последние обновления операционной системы, приводит к перехвату контроля над гаджетами и утечке персональных данных пользователей.

В связи с этим Национальный центр кибербезопасности призывает граждан незамедлительно обновить операционные системы своих iPhone, iPad и Mac до последней доступной версии, активировать функцию автоматического обновления в настройках и категорически избегать открытия файлов, поступающих из неизвестных или ненадежных источников.