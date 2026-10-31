На Бакинском бульваре состоится концерт ко Дню Победы 8 ноября

По случаю Дня Победы 8 ноября в Приморском национальном парке Баку состоится праздничный концерт.

Как сообщает 1news.az, концерт, организованный совместно Фондом Гейдара Алиева и Исполнительной властью города Баку, пройдет у «Часовой башни».

В праздничном концерте, посвященном шестой годовщине Победы Азербайджанской армии над врагом в 44-дневной Отечественной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, примут участие известные деятели искусства Азербайджана – певцы и танцевальные коллективы.

Вечер завершится праздничным салютом.