Эрдоган: Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Черном море

Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Черном море, а также контакты с Россией по этому вопросу.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в Анкаре.

«Очевидно, что нападения на гражданские суда и действия, способные усилить напряженность в Черном море, никому не принесут пользы», — подчеркнул он.

Эрдоган также подтвердил неизменную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины.