 Джанни Инфантино: Чемпионат мира U-15 в Баку — самый успешный проект ФИФА за 120 лет | 1news.az | Новости
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Джанни Инфантино: Чемпионат мира U-15 в Баку — самый успешный проект ФИФА за 120 лет

Редакция 1news15:00 - Сегодня
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Джанни Инфантино: Чемпионат мира U-15 в Баку — самый успешный проект ФИФА за 120 лет

Проведенный в Баку чемпионат мира и фестиваль среди 15-летних футболистов стал самым успешным проектом Международной федерации футбола (ФИФА) за последние 120 лет.

Как передает 1news.az, об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Глава мирового футбола подчеркнул уникальный масштаб турнира, собравшего участников со всего земного шара.

«Все 189 ассоциаций-членов ФИФА, участвующих в этом событии, получили незабываемый опыт. Футбол доступен каждому: любой талант должен иметь возможность сыграть на чемпионате мира независимо от того, богатая страна или бедная, большая или маленькая. Каждый заслуживает этого шанса», — заявил Инфантино.

Президент ФИФА также отметил особую атмосферу единения в атлетической деревне, где разместились молодые спортсмены:

«Они находили общий язык даже без знания иностранных языков. Все юные футболисты жили в одном городке, я сам посетил его и общался с ребятами. 14–15-летние подростки излучали радость и позитив. Этот опыт останется с ними на всю жизнь. С точки зрения ФИФА, это лучшая инициатива, реализованная нашей организацией за последние 120 лет».

Победителем турнира ФИФА U-15 в Баку стала сборная Испании, обыгравшая в финальном матче команду Чехии со счетом 3:0.

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