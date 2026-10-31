В Бахрейне обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) Джасемом аль-Будайви вопросы дальнейшего укрепления мира между Арменией и Азербайджаном.

Как передает 1news.az, об этом Мирзоян сообщил в социальной сети X по итогам встречи, состоявшейся в Манаме.

По словам главы армянского МИД, стороны обсудили укрепление институционального сотрудничества и расширение экономических связей.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам развития региональной транспортной инфраструктуры, реализации инициатив «Перекресток мира» и TRIPP, дальнейшего институционального закрепления мира между Арменией и Азербайджаном, а также ситуации на Ближнем Востоке.

🇦🇲🤝 GCC | Met with GCC Secretary-General @jasemalbudaiwi in Manama. Discussed strengthening institutional cooperation & expanding economic ties. Exchanged views on regional connectivity, #CrossroadsOfPeace & #TRIPP, further institutionalization of peace btwn Armenia & Azerbaijan, as well as developments in the Middle East. #IISS_MD26 @GCCSG — Ararat Mirzoyan (@AraratMirzoyan) October 31, 2026