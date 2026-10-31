В Сумгайыте школьницу избил на улице ее возлюбленный

На территории 9-го микрорайона города Сумгайыт на улице избита школьница.

Как сообщает lent.az, 18-летний Самир Мусаев (имена условные — ред.) ударил кулаком по голове 15-летнюю Махиру Багирову, с которой состоял в любовных отношениях. От удара несовершеннолетняя упала на землю, получив телесные повреждения, и на место происшествия были вызваны сотрудники скорой медицинской помощи.

В связи с данным фактом С. Мусаев был задержан, и в его отношении было возбуждено уголовное дело.

Согласно информации, инцидент произошел на почве ревности. Обвиняемый в своих показаниях заявил, что примирился с потерпевшей и возместил причиненный ущерб. Также Махира, обучающаяся в 9-м классе одной из средних школ, заявила, что не имеет жалоб и претензий к Самиру.

Решением суда уголовное дело было прекращено, С. Мусаев освобожден от ответственности.