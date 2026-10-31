 В Шуше мужчина избил жену, не давшую ему денег на водку | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

В Шуше мужчина избил жену, не давшую ему денег на водку

Редакция 1news22:10 - Сегодня
Читать на других языках:English
В Шуше мужчина избил жену, не давшую ему денег на водку

В Шуше задержан мужчина, избивший свою жену.

Как сообщает lent.az, 51-летний Мамед Ахмедов (имена и фамилии условные — ред.) во время возникшей дома ссоры избил свою супругу Асмер, нанеся ей многочисленные повреждения.

На основании факта Мамед был задержан сотрудниками полиции, в его отношении составлен соответствующий протокол.

М.Ахмедов в своих показаниях заявил, что попросил у жены денег на покупку водки. Когда Асмер возразила, между ними возникла ссора. В этот момент Мамед ударил женщину кулаком по голове. По его словам, затем Асмер оттолкнула его, вытолкала из комнаты и закрыла дверь. Однако Мамед с силой толкнул дверь, чтобы снова войти в комнату. Дверь ударила Асмер в область виска. В результате женщина получила несколько травм.

Мамед отметил, что в момент происшествия находился под воздействием алкогольных напитков и раскаивается в содеянном.

По словам пострадавшей Асмер, ее муж Мамед, будучи зависимым от спиртных напитков, проходил лечение в реабилитационном центре в течение четырех месяцев. Она заявила, что в настоящее время подает жалобу и требует задержания мужа.

Решением суда М.Ахмедов арестован в административном порядке сроком на 1 месяц.

Поделиться:
243

Актуально

Общество

В большинстве районов прошли дожди, в Шахдаге выпал снег — фактическая погода

Политика

Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН

Общество

В Азербайджане зафиксированы массовые взломы аккаунтов пользователей Apple

Спорт

Джанни Инфантино: Чемпионат мира U-15 в Баку — самый успешный проект ФИФА за 120 лет

Общество

В Шуше мужчина избил жену, не давшую ему денег на водку

Скончался заслуженный деятель физической культуры и спорта

В Сумгайыте школьницу избил на улице ее возлюбленный

В результате ДТП в Гяндже пострадали 5 человек

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Дети, которые бьют, и взрослые, которые аплодируют: что показал инцидент у школы № 225

Танцор Арсен Агамалян возвращается в Баку спустя 37 лет, чтобы увидеть родных - ФОТО

Последнее интервью Муслима Магомаева: Трогательная история любви с Тамарой Синявской - ФОТО - ВИДЕО

В Азербайджане в следующем году вырастет прожиточный минимум

Последние новости

Политическое послание из TikTok-монтажа: призыв к ответственности турецких СМИ

Сегодня, 22:33

В Шуше мужчина избил жену, не давшую ему денег на водку

Сегодня, 22:10

С завтрашнего дня в Турции вводят жесткие ограничения в соцсетях для подростков

Сегодня, 21:47

Зеленский предложил провести переговоры по Украине в Турции

Сегодня, 21:25

В Бахрейне обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией - ФОТО

Сегодня, 21:05

Эрдоган: Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Черном море

Сегодня, 20:45

Трамп заявил о приближении мирной сделки по украинскому конфликту — ВИДЕО

Сегодня, 20:20

МВД Франции: в протестах принимают участие более 15 тыс. человек

Сегодня, 20:00

Скончался заслуженный деятель физической культуры и спорта

Сегодня, 19:40

В Сумгайыте школьницу избил на улице ее возлюбленный

Сегодня, 19:20

В результате ДТП в Гяндже пострадали 5 человек

Сегодня, 19:00

На Бакинском бульваре состоится концерт ко Дню Победы 8 ноября

Сегодня, 18:40

МИД Ирана назвал условия для урегулирования конфликта с США

Сегодня, 18:20

Иран направил делегацию в Катар для обсуждения предложений США

Сегодня, 18:00

Эрдоган принял Зеленского - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Сегодня, 17:44

Правительство РФ продлило временный запрет на экспорт дизеля производителями

Сегодня, 17:40

Сирия может присоединиться к Мекканскому оборонному альянсу

Сегодня, 17:22

Вучича могут избрать председателем Сербской прогрессивной партии

Сегодня, 17:05

В Гёйгёле автомобиль упал в овраг, есть пострадавший

Сегодня, 16:50

Азербайджан приветствовал выдвижение Феридуна Синирлиоглу на пост генсека ООН

Сегодня, 16:35
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34