В Шуше мужчина избил жену, не давшую ему денег на водку

В Шуше задержан мужчина, избивший свою жену.

Как сообщает lent.az, 51-летний Мамед Ахмедов (имена и фамилии условные — ред.) во время возникшей дома ссоры избил свою супругу Асмер, нанеся ей многочисленные повреждения.

На основании факта Мамед был задержан сотрудниками полиции, в его отношении составлен соответствующий протокол.

М.Ахмедов в своих показаниях заявил, что попросил у жены денег на покупку водки. Когда Асмер возразила, между ними возникла ссора. В этот момент Мамед ударил женщину кулаком по голове. По его словам, затем Асмер оттолкнула его, вытолкала из комнаты и закрыла дверь. Однако Мамед с силой толкнул дверь, чтобы снова войти в комнату. Дверь ударила Асмер в область виска. В результате женщина получила несколько травм.

Мамед отметил, что в момент происшествия находился под воздействием алкогольных напитков и раскаивается в содеянном.

По словам пострадавшей Асмер, ее муж Мамед, будучи зависимым от спиртных напитков, проходил лечение в реабилитационном центре в течение четырех месяцев. Она заявила, что в настоящее время подает жалобу и требует задержания мужа.

Решением суда М.Ахмедов арестован в административном порядке сроком на 1 месяц.