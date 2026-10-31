МИД Ирана назвал условия для урегулирования конфликта с США

Условия Ирана для урегулирования и возможных переговоров с США включают снятие санкций и сокращение численности американских сил в регионе.



Об этом катарскому телеканалу Al Jazeera заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.

"Наши условия включают снятие санкций, введенных после Исламабадского меморандума, и сокращение американских сил в регионе", - приводит канал выдержки из интервью с Арагчи.

"Мы решим, будут переговоры прямыми или непрямыми, после того как Вашингтон согласится на наши условия", - указал министр. Говоря о требованиях Тегерана, Арагчи также выделил разморозку иранских активов и снятие санкций с нефтяного сектора.

Источник: ТАСС