В Нафталане скончался заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджанской Республики.

Как сообщает 1news.az, ушел из жизни бывший директор Нафталанской детско-юношеской спортивной школы Фазиль Алиев.

Отметим, что Фазиль Тофиг оглу Алиев возглавлял Нафталанскую детско-юношескую спортивную школу с 1993 по 2016 год, а в период с 2016 по 2022 год работал в ней тренером-преподавателем.

За заслуги в сфере спорта и многолетнюю плодотворную деятельность решением Министерства молодежи и спорта от 5 марта 2021 года №S-01 ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель физической культуры и спорта Азербайджанской Республики».