 Азербайджанские дзюдоисты завоевали три золота на молодежном ЧЕ в Италии | 1news.az | Новости
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Азербайджанские дзюдоисты завоевали три золота на молодежном ЧЕ в Италии

Редакция 1news23:22 - 31 / 10 / 2026
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Азербайджанские дзюдоисты завоевали три золота на молодежном ЧЕ в Италии

Азербайджанские дзюдоисты Аждар Багиров и Кянан Насибов завоевали золотые медали чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет (U-23), проходящего в итальянском Неаполе.

Как сообщает 1news.az, выступающий в весовой категории до 100 кг Аждар Багиров в финале победил представителя Германии Янниса Башина и стал чемпионом Европы.

На пути к решающей схватке азербайджанский дзюдоист одержал победы над Иваном Кутенковым (Украина), Борной Бутией (Хорватия) и Рональдом Прелем (Австрия).

В весовой категории свыше 100 кг Кянан Насибов также завершил соревнования без поражений. В финале он одолел серба Видака Малевича, защитив свой титул и став чемпионом Европы U-23 второй год подряд.

До финала Насибов победил Луку Иванковича (Хорватия), Яна Риго (Франция) и Мортезу Сухани (Германия).

Таким образом, сборная Азербайджана завершила индивидуальные соревнования с тремя золотыми медалями и заняла первое место в общекомандном зачете.

Ранее Ислам Рагимов (до 66 кг) также во второй раз подряд стал чемпионом Европы среди спортсменов до 23 лет.

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