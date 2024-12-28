Какие банки и пункты обмена валют будут работать в праздничные дни

В Азербайджане в нерабочие дни - с 30 декабря 2024 года по 5 января 2025 года - будут работать некоторые филиалы и отделения банков и ООО «Азерпочт», а также пункты обмена валют.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА)

Согласно информации регулятора, на следующей неделе будут работать 97 точек продаж 13 банков (включая 8 пунктов обмена валюты трех банков в круглосуточном режиме), 68 отделений ООО «Азерпочт», а также 7 пунктов обмена валюты, имеющих лицензию на осуществление таких операций (включая 2 в круглосуточном режиме).

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